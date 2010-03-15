Доработка приложения Вконтакте[только для vetal25]

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен2 заявки136 просмотров

Доработка приложения Вконтакте.

графика есть.

язык flex

нужно уметь:

api.vkontakte

обработка xml от серверной части.

15 лет назад
webrother
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

vetal25
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$400
15 дней
Работа сделана качественно. автор всегда на связи. (ночь, выходные и т.п.) в процессе приемки были доделаны более 20 фич, которые явно не были описаны в ТЗ.
Четко поставленное задание. Быстрый и актуальный фидбек. Быстрая и адекватная оплата. С человеком приятно работать.

Заявки фрилансеров

vetal25
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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