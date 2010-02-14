Создание игр для сайта. Суть - чтобы два пользователя могли играть друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики - нолики. Более детальное ТЗ в личной переписке
Приложение в контакте
Нужно создать приложение в контакте игра-лотерея на голоса, шанс выиграть в которой составляет 50%.
То есть в одном из 2-х случаев(например приложение в контакте "Орёл и "Решка"). Приложение должно называться "Две шкатулки" наподобие того,что в телешоу "Поле чудес", т.е открывается шкатулка в одном деньги,а другая пустая...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
[SZ-02 & SZ-03] Дизайн-концепция, дизайн + верстка браузерного онлайнового экономического симулятора (BBMMOG - Browser Based Massive (Massively) Multiplayer Online Game) Задача: - разработка концепции дизайна - разработка дизайна ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Доработка приложения Вконтакте. графика есть. язык flex нужно уметь: api.vkontakte обработка xml от серверной части.Разработка игр1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать аналог игры Карты судьбы (социальная сеть Vkontakte - пример) Интересует непосредственно функциональная Flash часть. ВНИМАНИЕ !!!! Интересует только Flash часть интегрировать с Cоциальной сетью не требуется.Разработка игр1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1800
Создать приложение для контакта с мультиплеерной карточной игрой, все подробности в тз. срок разработки 1 календарный месяцРазработка игр1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $2500
Задание: Необходимо написать игру для сайта вконтакте про рыбалку (и клиентскую и серверную часть). Оплата только по факту завершенности проекта - безопасная сделка. Есть ориентировочно графика, от которой нужно плясать. Должен быть достаточно нормальный гейм ...Разработка игр5 заявокЗакрыт15 лет назад
Господа, кто сможет сделать такое же www.nonoba.com/chris/platform-sandbox только без телепортирующихся стрелок, если кто может сделать такую игрушку, оставляйте цены и сроки или стучите 649941053 СпасибоРазработка игр1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ищем человека (команду), который сможет портировать написанную нами игру на Windows платформу, для последующего размещения на bigfishgames. Игра написана на Cocos2D (iPhone). Авторские права на игру принадлежат нам ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт15 лет назад
По типу "веселой фермы" алавара, только конечно попроще будет использоваться в качестве корпоративного развлечения сотрудников компании. сроки и бюджет не определены, вся надежда на вас. отвечу на все вопросыРазработка игр4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуеться человек, которые работал с серверами Lineage 2, а именно знает саму игру, сам движок сервера и может вносить в движок свои изменения любой сложности. Жду цены, а так же ваш уровень знания., посторение ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт15 лет назад