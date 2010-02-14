Нужно создать приложение в контакте игра-лотерея на голоса, шанс выиграть в которой составляет 50%.

То есть в одном из 2-х случаев(например приложение в контакте "Орёл и "Решка"). Приложение должно называться "Две шкатулки" наподобие того,что в телешоу "Поле чудес", т.е открывается шкатулка в одном деньги,а другая пустая...