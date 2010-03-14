Нужно написать скрипт по смс рассылке или программу .Белее детальней при переписке . Skype : Evgeniy.web -желательно переговорить по скайпу.
Привести в порядок сайт+реализовать склад запчас.
Сайт: aeper.ru
Задачи:
1) Сайт периодически выдает какие-то ошибки - исправить
2) Обновить движок Joostina и модуль VirtueMart до последней версии
3) Кнопку купить сделать красным цветом
4) В верхней части сайта (в шапке) над меню располагается модуль выборочно показывающий 3 позиции из каталога, сейчас он отключен из-за некорректного (смещение) отображения - включить и исправить
5) в VirtueMart не работает и некорректно отображается Экспорт/Импорт через CSV - сделать исправить
6) Верхнее меню и левое меню сделаны как отдельные страницы, хоть и с одним содержанием - по возможности сделать пункты верхнего меню соответствующим левому (т.е. если я меняю левое меню то верхнее не трогаю)
7) Блок Демонстрация, отображаются товары со смещением
8) Ошибка при покупке товара - исправить
9) Настроить магазин под ключ, т.е. что бы с покупкой, сортировкой и работой корзины не возникало проблем
10) Исправить форму приходящую по емейл при оформлении заказа
11) В шаблоне каталога не отображается логотип сверху слева, а в обычных страницах все ок - исправить
12) И главное, реализовать (с нуля или готовым решением): есть задача, создать склад запчастей, программа должна работать в Windows XP, нужно вести в ней учет товаров и выгружать на сайт (по мере надобности), так же с сайта в нее забирать заказы и обратно, помимо этого формировать, выгружать и обновлять прайс лист в файле ексел. Если предложение готового решения, то желательно с открытой лицензией. Вопрос легальности ПО на Win актуален. Если на открытой лицензии нет вариантов, писать ориентировочную стоимость лицензии.
Оплата Яндекс деньги, оплата после выполнения работ.
Предложения писать с ценами и сроками.
Заявки фрилансеров
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