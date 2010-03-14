Привести в порядок сайт+реализовать склад запчас.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки221 просмотр

Сайт: aeper.ru

Задачи:

1) Сайт периодически выдает какие-то ошибки - исправить

2) Обновить движок Joostina и модуль VirtueMart до последней версии

3) Кнопку купить сделать красным цветом

4) В верхней части сайта (в шапке) над меню располагается модуль выборочно показывающий 3 позиции из каталога, сейчас он отключен из-за некорректного (смещение) отображения - включить и исправить

5) в VirtueMart не работает и некорректно отображается Экспорт/Импорт через CSV - сделать исправить

6) Верхнее меню и левое меню сделаны как отдельные страницы, хоть и с одним содержанием - по возможности сделать пункты верхнего меню соответствующим левому (т.е. если я меняю левое меню то верхнее не трогаю)

7) Блок Демонстрация, отображаются товары со смещением

8) Ошибка при покупке товара - исправить

9) Настроить магазин под ключ, т.е. что бы с покупкой, сортировкой и работой корзины не возникало проблем

10) Исправить форму приходящую по емейл при оформлении заказа

11) В шаблоне каталога не отображается логотип сверху слева, а в обычных страницах все ок - исправить

12) И главное, реализовать (с нуля или готовым решением): есть задача, создать склад запчастей, программа должна работать в Windows XP, нужно вести в ней учет товаров и выгружать на сайт (по мере надобности), так же с сайта в нее забирать заказы и обратно, помимо этого формировать, выгружать и обновлять прайс лист в файле ексел. Если предложение готового решения, то желательно с открытой лицензией. Вопрос легальности ПО на Win актуален. Если на открытой лицензии нет вариантов, писать ориентировочную стоимость лицензии.

Оплата Яндекс деньги, оплата после выполнения работ.

Предложения писать с ценами и сроками.

15 лет назад
alix
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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