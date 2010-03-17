Программа (скрипт) для простановки ссылок в тексте

Есть несколько html файлов (например, 5 файлов- с названием 11.html, 12.html, 13.html ,14.html,15.html ), которые содержат текст , например из 6000 символов. И этот текст разбит заголовками на 6 частей. Заголовки обрамлены тегами

. Есть один общий txt файл, в котором есть список ссылок (например, 5 ссылок - site1.ru, site2.ru, site3.ru, site4.ru, site5.ru) . Скрипт должен зайти и из txt файла проставить ссылки в этот текст в каждом html файле, ТОЛЬКО НЕ СТАВЯ в первом тексте html файла ( в файле 11.html) первую ссылку ( site1.ru), во втором html файле (в файле 12.html) не проставляя вторую ссылку из списка ( site2.ru) , в третьем ( в файле 13.html) не проставляя третью ссылку из txt списка (site3.ru) и т.д.

Особое условие- Скрипт должен проставить все ссылки (ИСКЛЮЧАЯ ОДНУ) , которые есть в txt файле и только 1 раз и максимально ровно( то есть если мы исключили первую ссылку и остальных ссылок остается всего 3 , то скрипт должен в каждую из 3-х частей поставить по 1 ссылки, если ссылок 6, то в каждую часть получается по 2 ссылки) . Второе условие- слова выбираемые в тексте для ссылок (анкоры) - можно брать хаотично, но чтобы скрипт использовал то одно слово в качестве анкора, то 2 , то 3 слова, не учитывая предлоги.