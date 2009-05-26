Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Принт на футболку102 просмотра
- Персонажи142 просмотра
- Открытка другу :)123 просмотра
- Открытка другу :)139 просмотров
- Технополис 3116 просмотров
- Клуб Пятый сон Веры Павловны119 просмотров
- Интернет радио krooock107 просмотров
- Реклама на однокласниках104 просмотра
- Персонаж169 просмотров
- Фон с небольшой анимацией130 просмотров
- Xnova129 просмотров
- Кровавое убийство )161 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель ! Понравилось: Уровень работы ,ответственность, креативный подход ! буду обращаться !
Ответный отзыв
Заказ прошел на ура! Рекомендую всем сотрудничать с данным человеком.
$25
10 баллов
15 лет назад
Работой очень доволен. Баннеры получились супер (красивые, стильные, насыщенные и т.п.). Также понравилась стоимость. Спасибо!