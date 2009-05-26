Almok

Алексей Мокров Almok

 
39 летРоссия/Саранск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Анимация и баннеры. Адекватные цены и отличное качество.
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Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$20
10 баллов
14 лет назад
Флеш баннер
Отличный исполнитель ! Понравилось: Уровень работы ,ответственность, креативный подход ! буду обращаться !
Заказ прошел на ура! Рекомендую всем сотрудничать с данным человеком.
Ответный отзыв
Spec2007
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
15 лет назад
2 баннера .gif
Работой очень доволен. Баннеры получились супер (красивые, стильные, насыщенные и т.п.). Также понравилась стоимость. Спасибо!