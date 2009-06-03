SEO + Программинг

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Закрыт5 заявок292 просмотра

Здравствуйте.

В google.ru и google.kz

При вводе в строку поиска слова: Улар Умит не нажимая клавишу энтэр или поиск.

Выпадает список:(смотрите в приложении) 1.jpg

Я понимаю что, это никак не исправить моментально.

Можно ли как то нагнать к Гуглу запросы другого рода, чтобы количество раз которое запрашивались другие фразы превысило имеющиеся ? Возможно ли написать скрипт имитирующий эти запросы юзеров ?

Или есть какие то Альтернативные способы решения данной проблемы ?

Предлагайте.

Пишите сроки и стоимость.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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