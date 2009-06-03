Увеличить рейтинг сайта

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$100
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Закрыт1 заявка248 просмотров

Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории с поисковых систем

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Продвинуть сайт следующим ключевым запросам

Автоматизация торговли

Кассовый аппарат

POS система

сайт www.ekka.com.ua

Дополнительная информация

ICQ: 9511147

16 лет назад
zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Зачем браться за задание если вы его не в состоянии выполнить? Должна вас огорчить по поводу трафика! Я провела более точный анализ затрат на достижение поставленной цели, и все таки за неделю к такому результату без вложений прийти невозможно. Вы в ТОП10 яндекса только по запросу "Производство кассовых аппаратов". Чтобы вырос поисковый трафик вам нужно продвинуться или по запросам которые указаны в задании, или по НЧ запросам (но их должно быть очень много). Есть еще очень эффективная биржа статей liex.ru, но размещение статей там платное. В общем эта задача выполнима, но только если я за эту неделю потрачу больше чем заработаю. Получить трафик 300 хостов для данного сайта возможно за 2-4 недели при затратах в 250$. Если вы готовы поэтапно компенсировать затраты, то продолжим сотрудничать. с таким успехом я без ваших знаний и опыта могу его раскрутить. с этим фрилансер (ом) не советую работать вообще.

Заявки фрилансеров

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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