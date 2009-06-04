Увеличить число целевых посетителей

Сайт на тему красота, косметика, ароматерапия, диеты, здоровое питание, мода и стиль, похудеть, идеальная фигура, счетчик калорий, состав косметики, парфюмерия, ароматы

Требуется поставить ссылки на сайт на форумах, в социальных сетях, сообществах и др. местах общего пользования :)) Возможно, организация сообществ, обсуждений и чего-то там еще, в чем я мало что смыслю.

В блогах сайт крутится.

Статьи - мои из рассылки на subscribe.ru .

Нужны целевые посетители на сайт.

Прогон по каталогам и доскам не нужен. Поднятие тИЦ и ПР не особо-то и хотелось.

PS. Мне не нужна раскрутка по ключевым словам. Сайт уже по ним раскручен и находится на первых местах. Мне нужно целевые посетители, приходящие не с поисковиков.