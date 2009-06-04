Вывод сайта на первую страницу Yandex и Google по нескольким ключевым словам. Сумма и сроки договорные.
Увеличить число целевых посетителей
Сайт на тему красота, косметика, ароматерапия, диеты, здоровое питание, мода и стиль, похудеть, идеальная фигура, счетчик калорий, состав косметики, парфюмерия, ароматы
Требуется поставить ссылки на сайт на форумах, в социальных сетях, сообществах и др. местах общего пользования :)) Возможно, организация сообществ, обсуждений и чего-то там еще, в чем я мало что смыслю.
В блогах сайт крутится.
Статьи - мои из рассылки на subscribe.ru .
Нужны целевые посетители на сайт.
Прогон по каталогам и доскам не нужен. Поднятие тИЦ и ПР не особо-то и хотелось.
PS. Мне не нужна раскрутка по ключевым словам. Сайт уже по ним раскручен и находится на первых местах. Мне нужно целевые посетители, приходящие не с поисковиков.
Заявки фрилансеров
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