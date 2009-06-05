Необходимо постоянное продвижение в поисковиках

Уважаемые заказчики! Остерегайтесь данного "флилансера"!!! Это не тот человек за которого он себя выдает, это фриЛОХОТРОНЩИК!!! Развел меня на крупную сумму и свалил не доделав ни одного задания до конца! Хочется сказать про него еще ОГРОМНОЕ количество ругательских слов, но я воздержусь! Если кто-то захочет с ним работать, сначала подумайте - У Вас точно есть лишние деньги!