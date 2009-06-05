Необходимо постоянное продвижение в поисковиках

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок495 просмотров

Необходимо постоянное продвижение интернет-магазина подарков (http://www.biznes-suvenir.ru) в поисковых системах: написание тематических статей, рерайтинг, регистрация сайта в каталогах, рассылка на доски объявлений, добавление сайта в соц. закладки и другие соответствующие услуги. Бюджет до 150 $ в месяц (возможно увеличение бютжета, по достижению хороших результатов).

Написание статей
16 лет назад
Biznes-suvenir
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

webmaster22
Nikolay Las 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$150
1 день
Уважаемые заказчики! Остерегайтесь данного "флилансера"!!! Это не тот человек за которого он себя выдает, это фриЛОХОТРОНЩИК!!! Развел меня на крупную сумму и свалил не доделав ни одного задания до конца! Хочется сказать про него еще ОГРОМНОЕ количество ругательских слов, но я воздержусь! Если кто-то захочет с ним работать, сначала подумайте - У Вас точно есть лишние деньги!

Заявки фрилансеров

webmaster22
Nikolay Las 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтинг статей и размещение

    $500

    Требуется написание и размещение статей (около 3000 знаков каждая) тематики проектирование и оборудование. Около 50 статей, в зависимости от стоимости. Всё только для продвижения одного сайта. Основные требования: 1. Контент среднего или хорошего качества, ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно поднять ТИЦ и PR у нового сайта

    Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Необходимо расктурить сайт по следующим словам: кованые решетки кованые заборы кованые ворота кованые ограждения художественная ковка мебель художественная ковка ограды художественная ковка цены продажа кованых ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Необходимо вывести сайт в первые строки в поисковиках: yandex, google, rambler. Сайт интернет магазина автомобильных чехлов: www.acover.ru Основные запросы: автомобильные чехлы, автомобильные чехлы ВАЗ, авточехлы. Возможно продвижение по более более легким запросам: ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад