Нужно поднять ТИЦ и PR у нового сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок197 просмотров

Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно белые). Прошу свои предложения в личку по срокам и цене. Интересует оплата по факту, к примеру за каждый 1 пр и за каждые 50 тиц.

16 лет назад
lionz
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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