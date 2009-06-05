Нужно поднять ТИЦ и PR у нового сайта

Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно белые). Прошу свои предложения в личку по срокам и цене. Интересует оплата по факту, к примеру за каждый 1 пр и за каждые 50 тиц.