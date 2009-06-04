Рерайтинг статей и размещение

Требуется написание и размещение статей (около 3000 знаков каждая) тематики проектирование и оборудование. Около 50 статей, в зависимости от стоимости. Всё только для продвижения одного сайта. Основные требования:

1. Контент среднего или хорошего качества, без использования синонимайзеров и прочей тарабарщины.

2. Около 3 гиперссылок в каждом тексте.

3. Размещение без ограничения по срокам на устойчивых сайтах с тиц от 10.

4. Оплата за наличные в офисе в Москве (возможно перчисление по безналу), в соответствии с выполненным этапом работы.

Весь исходный материал: гиперссылки и образцы статей предоставлю. Для фрилансеров с хорошими отзывами возможна нормальная предоплата. Требование по SEO результатам отсутствует. Максимальная сумма может оговариватья. Возможны периодические заказы (через 2-3 месяца).