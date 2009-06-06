Сайт худ. тематики в топ10 яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок258 просмотров

Обеспечить около 70-100 переходов по ключам (в приложении) в день.

Вывод сайта по 7-10 запросам (не высокочастотка) в топ 10 яда.

Сайт оптимизирован + имеется 20 текстов по 1000 символов с перелинковкой.

Ваши сроки и цены =)

16 лет назад
3301
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров