Ищу человека который сможет заняться продвижениям моего сайта в городе Киев.Много платить не могу. 8(050)1010104 8(098)6550000 8(044)2231333
Поднять в украинской выдаче строительный сайт
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
получить целевую аудиторию людей испытующих потребность в ремонте и отделке квартир.
РЕСУРС:
www.belik.ua Киев
СЛОВА:
Дизайн проект
Дизайн квартир
Дизайн офиса
Дизайн дома
Дизайн магазина
Дизайн помещений
Дизайн интерьера
Ремонт квартир
Ремонт офиса
Ремонт дома
Ремонт магазина
Ремонт помещений
Отделка квартиры
Отделка офиса
Отделка дома
Отделка магазина
Отделка помещений
НАГРУЗКА:
стоит сапа (при необходимости сниму)
ИСТОРИЯ:
гесты, закладки, каталоги, покупка ссылок.
ПРЕДЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ И СТОИМОСТЬ СО СРОКАМИ РАБОТЫ.
-сделать т.наз. сквозную оптимизацию уже существующих текстов
-провести внутреннюю линковку, т.е. определенным образом организовать внутренние ссылки на сайте, чтобы продвигаемые страницы получили больший вес
-вручную зарегистрировать сайт в белых модерируемых специализированных и общетематических каталогах для повышения тИЦ и PR
-осуществить внешнее продвижение сайта путём написания и размещения пресс-релизов, новостных и рекламно-информационных статей о Вашей компании
-разрешенными методами провести наращивание т.наз. ссылочной массы для увеличения авторитетности сайта в Интернете
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