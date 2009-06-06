Прогон сайта

По моей базе примерно в 5000 разнотипных ресурсов.

Если оставить статью с ссылкой не возможно, то на сайте ищется e-mail оставленный админом/хозяином сайта для контакта и подбивается в отдельную базу т.е. прийдется работать руками. Описания к сайту тоже за вами (они должны быть уникальными).