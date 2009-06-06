Ищу человека который сможет заняться продвижениям моего сайта в городе Киев.Много платить не могу. 8(050)1010104 8(098)6550000 8(044)2231333
Продвижение сайта по ключевым словам.
Нужно продвинуть сайт по следующим ключевым словам:
Экскурсии /туры/ по России:
- "Золотое кольцо",
- Петербург в т.ч. автобусные
- Валаам /Кижи/
- Кижи /Валаам/
Соловки
-Казань - Раифа
- Новгород - Валдай
- Арзамас - Дивеево
- Муром - Дивеево
- Владимир - Суздаль
- Углич- Мышкин
- Ярославль - Ростов
- Киев - Одесса
- Минск - Брест
- Львов - Карпаты
- туры выходного дня
- однодневные экскурсии
- Байкал
Отдых в:
- Карелии
- Анапе
- Евпатории
- Геленджике
- Коктебеле
- на Байкале
Речные круизы по рекам России:
- по Волге
- до Астрахани
- до Н.Новгорода
- до Углича
- до Петербурга (через Валаам/Кижи)
- до Соловков
- Питер - Валаам
Все предложения в личку.
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