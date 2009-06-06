Продвижение форума ж/д тематики

Уважаемые фрилансеры! Нужно продвинуть форум. Форум железнодорожной тематики. Форум был создан относительно недавно, выполнялась небольшая регистрация в каталогах.

Примерные ключевые слова:

- железная дорога

- мир железных дорог

- железнодорожный форум

Адрес форума - http://www.rr-world.ru/

Шаблонные предложения отклоняю сразу же. Пишите свои гарантии и методы работы сразу же - без них предложение тоже отклоняется.