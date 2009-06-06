Поднятие ТИЦ

Нужно для сайта Http://funnybest.ru

повысить тиц до 30-50.

желательно чтобы стабильно так висел(не падал через месяц-два). рассмотрю варианты как спам(ссылками естественно).

первый ап +20 - половина суммы плачу. именно 20, потому что 10 там регулярно бывает, то 10 то 0...

отписываемся. желательно суда в тему.