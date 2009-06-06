Поднятие ТИЦ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок177 просмотров

Нужно для сайта Http://funnybest.ru

повысить тиц до 30-50.

желательно чтобы стабильно так висел(не падал через месяц-два). рассмотрю варианты как спам(ссылками естественно).

первый ап +20 - половина суммы плачу. именно 20, потому что 10 там регулярно бывает, то 10 то 0...

отписываемся. желательно суда в тему.

16 лет назад
vipergod
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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