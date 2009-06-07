Ищу человека который сможет заняться продвижениям моего сайта в городе Киев.Много платить не могу. 8(050)1010104 8(098)6550000 8(044)2231333
Поднять тИЦ
Привет.
Есть сайт: alt-land.info
тИЦ = 20 PR = 2
Необходимо поднять тИЦ. Указывайте цену за 10 пунктов.
Также указывайте методы: белые или черные.
тИц должен будет продержаться долгое время.
Оплата договорная, возможна предоплата.
Предложения скрыты. Стандартные заготовки ответов сразу отклоняются
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