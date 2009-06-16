Здравствуйте, требуется продвижение нуленого варезника сайта по поисковикам и поднять тиЦ и PR. Оплата по факту за pr и тиЦ. Расмотрю любые варианты
Регистрация сайта в поисковиках и его наполнение
Уважаемые веблансеры!
К вашему вниманию еще один интересный проект для сайта www.novostroyki-irk.ru
ВЕБ-СТУДИИ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Необходимо выполнить следующую работу по сайту, пожалуйста процените каждый пункт и отпишитесь по срокам:
1) собрать новости и тематические статьи по ключевым словам и разместить их на сайте, через панель управления Joomla!;
2) забить сайт во все поисковики: Google, Yandex, Ramler, Mail и др.;
3) забить сайт в Ирктские городские порталы;
4) разместить сайт в каталогах поисковиков;
5) забить рубрику частные объявления и 30 горячих квартир (5 страниц), через панель управления Joomla!
6) забить в базу Жилые комплексы плюс текстовое описание (примерно 75 объектов), через панель управления Joomla!
7) забить застройщиков (примерно 45 застройщиков), через панель управления Joomla!
8) придумать тематические подписи к страницам 10;
9) придумать тематические подписи к ссылкам.
Если понадобится дополнительная информация, пишите в заявке.
P.S. Укажите критерии, по которым мы сможем проверить, что работу по регистрации в каталогах 2) - 4) вы сделали добросовестно.
Удачи!
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