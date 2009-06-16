Регистрация сайта в поисковиках и его наполнение

Уважаемые веблансеры!

К вашему вниманию еще один интересный проект для сайта www.novostroyki-irk.ru

ВЕБ-СТУДИИ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Необходимо выполнить следующую работу по сайту, пожалуйста процените каждый пункт и отпишитесь по срокам:

1) собрать новости и тематические статьи по ключевым словам и разместить их на сайте, через панель управления Joomla!;

2) забить сайт во все поисковики: Google, Yandex, Ramler, Mail и др.;

3) забить сайт в Ирктские городские порталы;

4) разместить сайт в каталогах поисковиков;

5) забить рубрику частные объявления и 30 горячих квартир (5 страниц), через панель управления Joomla!

6) забить в базу Жилые комплексы плюс текстовое описание (примерно 75 объектов), через панель управления Joomla!

7) забить застройщиков (примерно 45 застройщиков), через панель управления Joomla!

8) придумать тематические подписи к страницам 10;

9) придумать тематические подписи к ссылкам.

Если понадобится дополнительная информация, пишите в заявке.

P.S. Укажите критерии, по которым мы сможем проверить, что работу по регистрации в каталогах 2) - 4) вы сделали добросовестно.

Удачи!