Поднять ТИЦ у 2х сайтов

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Здравствуйте,

необходимо поднять ТИЦ для двух сайтов

1. ТИЦ10 PR3

2. ТИЦ0 PR1 (молодой сайт)

укажите пожалуйста цену за 10ТИЦ.

работать нужно в рамках +300 ТИЦ, но в принципе сколько получится но не менее +40.

Оплата строго по безопасной сделке, по факту, могу оплачивать с каждыми приростом.

16 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$20
30 дней

Заявки фрилансеров

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад

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