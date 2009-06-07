Поднять ТИЦ у 2х сайтов

Здравствуйте,

необходимо поднять ТИЦ для двух сайтов

1. ТИЦ10 PR3

2. ТИЦ0 PR1 (молодой сайт)

укажите пожалуйста цену за 10ТИЦ.

работать нужно в рамках +300 ТИЦ, но в принципе сколько получится но не менее +40.

Оплата строго по безопасной сделке, по факту, могу оплачивать с каждыми приростом.