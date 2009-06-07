Здравствуйте, требуется продвижение нуленого варезника сайта по поисковикам и поднять тиЦ и PR. Оплата по факту за pr и тиЦ. Расмотрю любые варианты
Поднять ТИЦ у 2х сайтов
Здравствуйте,
необходимо поднять ТИЦ для двух сайтов
1. ТИЦ10 PR3
2. ТИЦ0 PR1 (молодой сайт)
укажите пожалуйста цену за 10ТИЦ.
работать нужно в рамках +300 ТИЦ, но в принципе сколько получится но не менее +40.
Оплата строго по безопасной сделке, по факту, могу оплачивать с каждыми приростом.
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