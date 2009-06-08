Раскрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка309 просмотров

Для сайта www.stroy-pik.ru требуется:

1. аналитика и рекомендации по нч и сч запросам;

2. поисковая оптимизация;

3. вывод в ТОП 10 по рекомендованным вами запросам;

Посчитайте, пожалуйста, отдельно стоимость п. 1-2 и ежемесячный бюджет п.3

Ждем антикризисных предложений :)

16 лет назад
Dah2911
Дарья 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров