Небольшая раскрутка тематического сайта!

Нужна раскрутка тематического сайта!

Сайт: CMS-engine.com

Сайт посвящен CMS системе Eleanor CMS. Супер раскрутка не нужна, нужна простая!

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Примерно 3-6 посетителей в день. Это только примерно, можно по другому!

Оплата гривной, WMU, либо WMZ по курсу!

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Пишем свою цену и примерное количество посетителей(настоящих, не накрутка) в день или месяц...

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Начали писать предложения 200$ и больше!

Простая раскрутка за 200$ нам как-то не очень нужна, если зайдете на сайт, то увидите что в основном он сделан для пользователей, а не для заработка админа!

Кто заинтересовал получил сообщения в личку, если Вас пропустили напишите!