Выяснить причину не индексации внутренних страниц

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок232 просмотра

Есть сайт http://www.letitbook.ru проиндексированный Гуглом, Рамблером. Яндекс проиндексировал всего 2 страницы.

Требуется найти причины не индексации внутренних страниц или помочь решить данный вопрос. Писали дважды платону, на что получали один и тот же ответ все нормально, ждите...

16 лет назад
trendbender
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров