Выяснить причину не индексации внутренних страниц

Есть сайт http://www.letitbook.ru проиндексированный Гуглом, Рамблером. Яндекс проиндексировал всего 2 страницы.

Требуется найти причины не индексации внутренних страниц или помочь решить данный вопрос. Писали дважды платону, на что получали один и тот же ответ все нормально, ждите...