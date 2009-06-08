Необходимо продвинуть сайт sud точка biz точка ua по следующему ключу квартиры/недвижимость в (Днепропетровск, Киев, Житомир, Николаев и т.д.) То есть, например, недвижимость в Николаеве. Условия следующие 1. Даю ...
Выяснить причину не индексации внутренних страниц
Есть сайт http://www.letitbook.ru проиндексированный Гуглом, Рамблером. Яндекс проиндексировал всего 2 страницы.
Требуется найти причины не индексации внутренних страниц или помочь решить данный вопрос. Писали дважды платону, на что получали один и тот же ответ все нормально, ждите...
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