Продвинуть сайт продажи недвижимости

Необходимо продвинуть сайт sud точка biz точка ua

по следующему ключу

квартиры/недвижимость в (Днепропетровск, Киев, Житомир, Николаев и т.д.)

То есть, например, недвижимость в Николаеве.

Условия следующие

1. Даю предоплату за оптимизацию и рекомендации по сайту.

2. Даете перечень словосочетаний с ценой за месяц или день (например, квартиры в Киеве - 50 грн, 10 WMZ или подобное в месяц и так далее по всем городам, которые есть на сайте).

3. Оплата за ТОП10 Гугла и/или Яндекса по факту за каждый день.

4. Раскручивать можно отдельные страницы, а не только первую. Важен именно переход на сайт и нахождение его в ТОП 10.

5. Я занят, меня беспокоить крайне редко.

Жду предложений.