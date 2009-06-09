Индексация яндексом (научить)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок226 просмотров

Требуется человек который научит загонять все страницы сайта в индексацию поисковиков , а именно Яндекса.

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16 лет назад
bomberusss
Ддд 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Хороший человек , быстро обьяснил. Буду пробовать!
Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад