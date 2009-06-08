Поднятие ТИЦ сайта

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Задача проста- поднять ТИЦ пяти нулевых сайтов до 10-20-30 (не более). И сохранить этот ТИЦ.

ТОЛЬКО "белые" методы, без спама по доскам, блогам и т.п.!!

Оплата- только ПО ФАКТУ! из расчета 1 тиц=1$, помесячно. (через webmoney. Есть персональный аттестат, БЛ=57, ни одной претензии со дня открытия примерно 6-7 лет).

При удачном исходе количество сайтов будет увеличиваться.

16 лет назад
Dadal
Roma Dadal 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад