Ищем людей с опытом в продвижении сайтов по европе, и по англоязычному Google. Но в первую очередь интересуют страны: США, Англия, Германия, Франция, Испания. Рассмотрим разные схемы продвижения: регистрация в местных каталогах и каталогах статей, ...
Прогон по хорошим каталогам статей
Необходимо прогнать сайт (интернет-магазин) по качественным каталогам лицензионным оллсабом 5.5.
Регион - Украина.
Тексты я дам.
Бюджет 6 долларов, через пару дней смогу доплатить еще пару долларов за работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача проста- поднять ТИЦ пяти нулевых сайтов до 10-20-30 (не более). И сохранить этот ТИЦ. ТОЛЬКО "белые" методы, без спама по доскам, блогам и т.п.!! Оплата- только ПО ФАКТУ! из расчета ...Закрыт16 лет назад
- $30
Прогон по каталогамЗавершен16 лет назад
Требуется продвинуть в ТОП 3 яндекса по московскому региону, без птицы "Москва" следующие запросы: 1. купить квартиру 2. продать квартиру Ваш ответ: Сроки ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется человек который научит загонять все страницы сайта в индексацию поисковиков , а именно Яндекса. Показать на примере.Завершен16 лет назад
Нужно отдельно прогнать по каталогам - Укажите сколько у вас здесь успешных регистраций (без тех, что позже) Отдельно прогнать по блогам- Укажите сколько у вас здесь успешных регистраций (без тех, что позже) Отдельно ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужно прогнать сайт АВТОМАТОМ. Чем больше каталогов тем лучше. Бюджет ограничен. Предлагайте пожалуйста сколько каталогов прогоните за эту сумму.Завершен16 лет назад
- $10
Есть сайт http://www.letitbook.ru проиндексированный Гуглом, Рамблером. Яндекс проиндексировал всего 2 страницы. Требуется найти причины не индексации внутренних страниц или помочь решить данный вопрос. Писали дважды платону, на что получали один и ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо продвинуть сайт sud точка biz точка ua по следующему ключу квартиры/недвижимость в (Днепропетровск, Киев, Житомир, Николаев и т.д.) То есть, например, недвижимость в Николаеве. Условия следующие 1. Даю ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется привлеч посетителей на сайт знакомств,форум Сайт прогонялся три недели назад.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад