Прогон по хорошим каталогам статей

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки198 просмотров

Необходимо прогнать сайт (интернет-магазин) по качественным каталогам лицензионным оллсабом 5.5.

Регион - Украина.

Тексты я дам.

Бюджет 6 долларов, через пару дней смогу доплатить еще пару долларов за работу.

16 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров