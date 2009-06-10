Продвижение системы электронного голосования

Нужно отрекламировать в интернете систему электронного голосования

http://telesys.ru/products/other/evote.php

Так как аналогов у системы нет, то ее реклама через баннеры, бегуны, ТОПы малоэффективна потому, что низок процент конвертации в клиентов (велика праздная составляющая интереса: прочитать что же это такое предлагается, а платить приходится за все переходы). Зато у системы велик потенциал по бесплатной публикации в различных новостных лентах и т.д., так как прямых аналогов у этой системы нет и прочитать о ней будет интересно.

Так же большой эффект могут дать нетрадиционные идеи по продвижению, базирующиеся на уникальности предлагаемой системы.

на первый этап рекламы планируется потратить 30000руб. если эффект будет положительным, то возможны и следующие этапы.

Если есть интерес заняться этим проектом, пришлите список планируемых работ на эту сумму и оцените возможный результат (ну, например, кол-во переходов на страницу).