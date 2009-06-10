Прогон по доскам и блогам обязательно укажите количество успешных
Продвижение системы электронного голосования
Нужно отрекламировать в интернете систему электронного голосования
http://telesys.ru/products/other/evote.php
Так как аналогов у системы нет, то ее реклама через баннеры, бегуны, ТОПы малоэффективна потому, что низок процент конвертации в клиентов (велика праздная составляющая интереса: прочитать что же это такое предлагается, а платить приходится за все переходы). Зато у системы велик потенциал по бесплатной публикации в различных новостных лентах и т.д., так как прямых аналогов у этой системы нет и прочитать о ней будет интересно.
Так же большой эффект могут дать нетрадиционные идеи по продвижению, базирующиеся на уникальности предлагаемой системы.
на первый этап рекламы планируется потратить 30000руб. если эффект будет положительным, то возможны и следующие этапы.
Если есть интерес заняться этим проектом, пришлите список планируемых работ на эту сумму и оцените возможный результат (ну, например, кол-во переходов на страницу).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Зарегестрировать алсабом в блогах и на досках, предоставить отчет об успешно зарегестрированныхПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Пишите пожалуйста ваши предложения в рамках бюджетаЗавершен16 лет назад
НУжно продвинуть 3 сайта подробности icq:253-247 skype:murzikBSUIR"Завершен16 лет назад
- $20
Нужно оптимизировать сайт с целью повышения скорости загрузки страниц.Завершен16 лет назад
Требуется продвинуть сайт в топ по средним и низкочастотным запросам. Сам сайт http://lider-zapad.ru Жду ваших предложений. Только белая раскрутка. слова для ПМ: автомобильные грузоперевозки, перевозка грузов по россии, автомобильные ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется проанализировать сайт, выдать рекомендации по поисковой оптимизации. Оптимизировать и продвинуть сайт в топ 3 Яндекс, Google и Rambler. Жду ваших предложенийПоисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт16 лет назад
Поднять с нуля ТИЦ сайта до 100 и PR до 3. ТОЛЬКО "белый" метод, без спама Готовы к долгосрочному сотрудничеству.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $6
Необходимо прогнать сайт (интернет-магазин) по качественным каталогам лицензионным оллсабом 5.5. Регион - Украина. Тексты я дам. Бюджет 6 долларов, через пару дней смогу доплатить еще пару ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Задача проста- поднять ТИЦ пяти нулевых сайтов до 10-20-30 (не более). И сохранить этот ТИЦ. ТОЛЬКО "белые" методы, без спама по доскам, блогам и т.п.!! Оплата- только ПО ФАКТУ! из расчета ...Закрыт16 лет назад