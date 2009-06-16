Прогон по статейным сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок270 просмотров

Нужен прогон по статейным сайтам. Также рассматриваются каталоги сайтов.

Ищутся люди с отзывами и портфолио, умеющих создавать проект по прогону сайта и делать его качественно.

16 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Все качественно и профессионально! Настоятельно рекомендую исполнителя для SEO проектов!
Роман один из тех работодателей с кем очень просто и приятно работать. Оплатил все в срок! Не каких задержек не было.

Заявки фрилансеров

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад