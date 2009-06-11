Нужно раскрутить сайт быстро 3-4 недели

Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории с поисковых систем путем

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Продвинуть сайт следующим ключевым запросам:

Автоматизация торговли

Кассовый аппарат

POS система

Поднять трафик с поисковых систем 300-400 чел в день

Сайт www.ekka.com.ua

Статистика http://www.liveinternet.ru/stat/ekka.com.ua/

Пас 123

Оплата по результатам продвижения

Не присылайте свои бредовые бизнес предложения по поводу продвижению ресурсов я их не читаю чисто из принципа.

Прошу не беспокоить накрутчиков, посредников и прочих нечестий (:

Если возникнут вопросы, попрошу задавать в краткой форме в icq 9511147