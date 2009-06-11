Нужна хорошая оптимизация сайта.... H1: H2-H8: Em, I: Сразу цену пишите пожулуста!!!!
Нужно раскрутить сайт быстро 3-4 недели
Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории с поисковых систем путем
Регистрация сайта:
1. Социальные закладки
2. Каталоги
3. Каталоги rss
4. Каталоги статей
Добавить сайт в Каталог DMOZ
Продвинуть сайт следующим ключевым запросам:
Автоматизация торговли
Кассовый аппарат
POS система
Поднять трафик с поисковых систем 300-400 чел в день
Сайт www.ekka.com.ua
Статистика http://www.liveinternet.ru/stat/ekka.com.ua/
Пас 123
Оплата по результатам продвижения
Не присылайте свои бредовые бизнес предложения по поводу продвижению ресурсов я их не читаю чисто из принципа.
Прошу не беспокоить накрутчиков, посредников и прочих нечестий (:
Если возникнут вопросы, попрошу задавать в краткой форме в icq 9511147
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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