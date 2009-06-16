Регистрация в белых каталогах

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Завершен12 заявок216 просмотров

Нужно прогнать по белым каталогам (рус.укр.анг) 3 сайта. Ключевые слова для всех сайтов - есть

16 лет назад
apartment14
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Все нормально сделал и быстро + подарил бонус! Буду сотрудничать
Андрей отличный заказчик! Все оплатил во время. С человеком было приятно работать. Спасибо ему и надеюсь будим работать ещё.

Заявки фрилансеров

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад