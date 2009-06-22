Приватный проект для Осиповой Татьяны(happy-art)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки324 просмотра

Написать теги для интернет магазина(оптимизация) для основных страниц, написать текст для главной страницы.

16 лет назад
Little-Kosh
Полина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Было очень приятно работать с Татьяной! Татьяна настоящий профессинал, творец и виртуоз! Очень серьезно подходит к заданиям , все делает идеально с первого раза, не оставляет без внимания ни одну просьбу. Спасибо Вам большое! :) Рекомендую Татьяну всем, не пожалеете, останетесь очень и очень довольны ее работой! :) Будем продолжать сотрудничать :)
Впечатления от сотрудничества весьма положительные. Человек доброжелательный, вежливый, корректный. Оплату производит сразу и в полном объеме. Настоятельно рекомендую и советую не бояться малого срока нахождения на ресурсе. Мной проверено :) - порядочный заказчик!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад