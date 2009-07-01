Скормить сайт яндексу.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок306 просмотров

Задание Сайт www.radiolan.dp.ua не индексируется (ст1 морда) нужно скормить яндексу весь сайт срок (2-3 недели)

16 лет назад
zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$25
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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