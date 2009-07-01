Скормить сайт яндексу.

Здравствуйте. Есть нулевой сайт.Эму нужно поднять тИЦ. Прошу указывать методы, цены, сроки, портфолио. Методы указывать обязательно, так как мне нужны гарантии, что показатели не упадут до после 1 апдейта яндекса. Оплата ...