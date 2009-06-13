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Google Analytics
Кто-нибудь может подсказать, в какое место кода скрипта shopcms.ru нужно вставить код Google Analytics, чтобы он работал ? Перепробовал вроде все варианты, результата нет.
Сайт: http://kino-doma.biz
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