Google Analytics

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Завершен3 заявки171 просмотр

Кто-нибудь может подсказать, в какое место кода скрипта shopcms.ru нужно вставить код Google Analytics, чтобы он работал ? Перепробовал вроде все варианты, результата нет.

Сайт: http://kino-doma.biz

16 лет назад
zzll
Илья 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Павел решил мою проблему быстро и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя!

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psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад