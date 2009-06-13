На vbulletin 14k страниц, надо добавить все в sape

На форуме vbulletin немногим более 14.000 страниц, необходимо чтобы все эти страницы попали в базу sape.ru.

На sape существует ограничение по индексированию внутренних ссылок: Для главной - 500, для 2-го уровня - 150 (http://www.sape.ru/faq.php?q_id=209). При переиндексации форума в базу sape добавляется в районе 4.000 страниц, надо добавить остальные 12.000. Надо создать скрипт карты сайта, по которой робот sape обошёл бы и проиндексировал все 14.000 страниц форума. Т.е. с главной страницы проиндексировал - 500 ссылок, а с каждой страницы 2 уровня по 150 уникальных.

Надо чтобы скрипт был многоразовый - можно было самостоятельно запустить в любой момент (к примеру через месяц) и создать новую карту сайта, включая новые ссылки, для переиндексации в sape.

Предлагайте варианты решения.