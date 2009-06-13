Повысить посещаемость сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок253 просмотра

Нужно раскрутить сайт svadby.uz до 1000 посетителей в день. Интересует длительный результат раскрутки или же постоянная поддержка на этом уровне.

В предложениях пишите цены и предполагаемые методы продвижения, а также укажите примерные сроки, когда будет достигнут требуемый результат.

16 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров