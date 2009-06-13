Регистрация в DMOZ

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Необходимо разместить два сайта в каталоге DMOZ .

1 сайт - сайт гостиницы

2 сайт - Варезный портал

Сами сайты:

http://www.vega-dom.ru

http://binhot.ru

Оплата по факту выполнения !

16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад