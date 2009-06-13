Прогон по каталогам

Прогон сайта http://kanikuli.com.ua/ по тематическим, белым, с тиц и PR.

Тематика: отдых, путешествия, туризм.

Оплата только после отчета.

Я не кидаю и к кидалам отношусь с презрением.

Указывайте ваши сумм ну и сроки, а так же кол-ва каталогов, форумов и т.п.