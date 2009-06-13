Прогон по каталогам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок228 просмотров

Прогон сайта http://kanikuli.com.ua/ по тематическим, белым, с тиц и PR.

Тематика: отдых, путешествия, туризм.

Оплата только после отчета.

Я не кидаю и к кидалам отношусь с презрением.

Указывайте ваши сумм ну и сроки, а так же кол-ва каталогов, форумов и т.п.

16 лет назад
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров