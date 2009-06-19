Нужно собрать базу каталогов

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Завершен4 заявки250 просмотров

Требуется собрать базу каталогов. 20 -30 тыс.

база для allsubmitter 4.7 .

каталоги с авторегистрацией.

критерии после прогона

успешно более 5-10 тыс

позже более 5 тыс

и выше.

оплата после проверки базы. перевод денег с трастом

пишите ваши предложения

16 лет назад
iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Efremov_XP
Валерий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
С работой справился на 100 %. Оперативно и качественно. Советую к исполнению других проектов.
Хороший заказчик. Очень дружелюбный и адекватный. Понимает всё с полуслова!

Заявки фрилансеров

Efremov_XP
Валерий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад