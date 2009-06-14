Требуется собрать базу каталогов. 20 -30 тыс. база для allsubmitter 4.7 . каталоги с авторегистрацией. критерии после прогона успешно более 5-10 тыс ...
Прогон по белым каталогам!
Интересует продвижение по базам белых каталогов адалт БЛОГА! + Приветствуется размещение ссылки на всегда в вашей сетке сайтов.
+ Каталогов должно быть максимально много, ну не меньше 2000!
+ Все должны быть в индексе Яндекса.
Если вы заинтересовались пишите пожалуйста сразу примерное кол-во белых каталогов. Выберу по качеству и количеству.
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