Прогон по белым каталогам!

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок226 просмотров

Интересует продвижение по базам белых каталогов адалт БЛОГА! + Приветствуется размещение ссылки на всегда в вашей сетке сайтов.

+ Каталогов должно быть максимально много, ну не меньше 2000!

+ Все должны быть в индексе Яндекса.

Если вы заинтересовались пишите пожалуйста сразу примерное кол-во белых каталогов. Выберу по качеству и количеству.

16 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
$25
2 дня
Работу выполнил на отлично! Спасибо большое! Отчет предоставлен сразу после прогона!
Отлично сработались
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Довольно быстро и шустро приступил к работе! Предоставил довольно полный отчет о регистрации! спасибо автору большое!
C Даниилом было приятно поработать. Все оперативно. Никаких проблем не возникло. Оплатил, как и договаривались, после предоставления отчета в течении 2-х минут. Человеку можно верить. Успехов в работе!

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад