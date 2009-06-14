Прогон по белым каталогам!

Интересует продвижение по базам белых каталогов адалт БЛОГА! + Приветствуется размещение ссылки на всегда в вашей сетке сайтов.

+ Каталогов должно быть максимально много, ну не меньше 2000!

+ Все должны быть в индексе Яндекса.

Если вы заинтересовались пишите пожалуйста сразу примерное кол-во белых каталогов. Выберу по качеству и количеству.