Раскрутить сайт
Раскрутка сайта по одному редкому запросу
Перед тем как написать мне письмо, просьба ознакомиться с заданием полностью.
сайт для раскрутки: www.testspb.ru
требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург"
описание ситуации: данным запросом люди ищут одну единственную государственную организацию, у которой есть пара сайтов.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: это редкий запрос, по которому никогда не происходило никем профессиональной раскрутки. т е поле просто пустое. так нами просто поместив статьи с указанием ключевый слов "тест петербург" оказались с гугле на 3м месте сами.
смысл задачи именно в том чтобы по данному запросу находили именно нас, как организацию, и поэтому интересует именно первое место.
слова о том что первая 10та тоже хорошо, были бы актуальны если бы запрос был "отдых турция". в данном же случае все места кроме первого - это проигрыш и они мне не важны, т к это обозначает что уже нашли конкурента.
уверен что для профессионального раскрутчика, вывод на первое место по редкому запросу, по которому никогда никто не раскручивал - это спокойно решаемая задача.
предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой.
т к задание для меня новое, сам не могу предложить материальные и временнные условия.
предложения жду от вас: по цене и по срокам
предложения с предоплатой будут рассматриваться в последнюю очередь .
нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]
чем более информативное и описательное про вас будет письмо, тем больше шансов совместной работы
спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Что требуеться: 1.Я даю Вам 2 адресса сайта и 2 статьи по этим сайтам (тоесть 1 статья - 1 сайт) 2.Вставляем в каждую статью ссылки на сайт и Вы размещаете ...Завершен16 лет назад
Есть сайт программного продукта - анализатора сетевого трафика www.bittally.ru Хочется: 1. seo-оптимизации 2. продвижения сайта 3. "своего" оригинального дизайна программы Хотелки располагаются в порядке нужности, срочности и, соответственно, ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нет времени. Нужна помощь в очередном АВТО прогоне моего сайта по каталогам, доскам. Пишите сколько сайтов у вас есть для Авторегистраций + цена вопроса.Завершен16 лет назад
- $100
Требуется раскрутка сайта www.e-shopland.ru Очень хотелось бы чтобы меньше чем за 2 месяцаПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Добрый вечер. Наметилась работенка, нужно раскрутить музыкальный проект, в короткие сроки (до ближайших апов). Уточняю: Прирост посетителей + любое незначительное число повышений ТИц и pr. Имеется: Готовый музыкальный проект. В архиве 300к ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Сайт http://bazasofta.com упала посещаемость и уменьшилось проиндексирование страниц в Яндексе с 2500 до 6 сайт не в бане прогон по каталогам ничего не дал последний прогон был четыре месяца назад вообщем хочу ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется подтянуть сайт за разумные деньги р разумные сроки http://www.domymorya.com/index_d8_p1_v13.htm запрос - недвижимость в египте icq 166541623Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Топ 5 в Y G R по словам: автомобили и авто. Оплата по результату! Пишите здесь ваши предложения. ТОЛЬКО БЕЛАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ! сайт зарегистрирован как сми.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разместить два сайта в каталоге DMOZ . 1 сайт - сайт гостиницы 2 сайт - Варезный портал Сами сайты: http://www.vega-dom.ru ...Закрыт16 лет назад