Раскрутка сайта по одному редкому запросу

Перед тем как написать мне письмо, просьба ознакомиться с заданием полностью.

сайт для раскрутки: www.testspb.ru

требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург"

описание ситуации: данным запросом люди ищут одну единственную государственную организацию, у которой есть пара сайтов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: это редкий запрос, по которому никогда не происходило никем профессиональной раскрутки. т е поле просто пустое. так нами просто поместив статьи с указанием ключевый слов "тест петербург" оказались с гугле на 3м месте сами.

смысл задачи именно в том чтобы по данному запросу находили именно нас, как организацию, и поэтому интересует именно первое место.

слова о том что первая 10та тоже хорошо, были бы актуальны если бы запрос был "отдых турция". в данном же случае все места кроме первого - это проигрыш и они мне не важны, т к это обозначает что уже нашли конкурента.

уверен что для профессионального раскрутчика, вывод на первое место по редкому запросу, по которому никогда никто не раскручивал - это спокойно решаемая задача.

предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой.

т к задание для меня новое, сам не могу предложить материальные и временнные условия.

предложения жду от вас: по цене и по срокам

предложения с предоплатой будут рассматриваться в последнюю очередь .

нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]

чем более информативное и описательное про вас будет письмо, тем больше шансов совместной работы

спасибо за понимание.