Раскрутить сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок254 просмотра

Добрый вечер.

Наметилась работенка, нужно раскрутить музыкальный проект, в короткие сроки (до ближайших апов).

Уточняю: Прирост посетителей + любое незначительное число повышений ТИц и pr.

Имеется: Готовый музыкальный проект. В архиве 300к песен своих.

Финансы 10-25$

От вас: Историю с хорошей репутацией в этом деле ;)

16 лет назад
Fastag
Денис 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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