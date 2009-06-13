SEO-оптимизация и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт20 заявок333 просмотра

Есть сайт программного продукта - анализатора сетевого трафика www.bittally.ru

Хочется:

1. seo-оптимизации

2. продвижения сайта

3. "своего" оригинального дизайна программы

Хотелки располагаются в порядке нужности, срочности и, соответственно, готовности расстаться с деньгами.

Ждем от вас предложений со стоимостью каждого этапа и аргументами в свою пользу :)

Спасибо за внимание.

16 лет назад
tensoft
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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