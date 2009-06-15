Нужно добавить сайт в Sape как вебмастер, также поправить коды шаблона сайта. Срок: Срочно ICQ : 383251977
Регистрация в каталогах и линк менеджмент
Необходимо 1. зарегистрировать в каталогах сайт эл магазин сантехники, 2. обменяться ссылками с тематическими сайтами, 3. сделать посты на тематических форумах и в блогах, 4. управлять покупкой ссылочной рекламы. тематика проекта - сантехника (ванны, унитазы, фаянс, биде итд).
просьба присылать предложения с ценами по каждой из задачи проекта в отдельности с указанием количества каталогов/сайтов/форумов/ссылок. предложения не в комплексе так же рассматриваются. ! важно: каталоги, форумы и пр. должны быть только белые, тематические, работа должна проводиться с учетом всех моментов которые могут повлиять негативно на рейтинг сайта. так чтобы без каких либо дальнейших проблем.
есть несколько проектов. рассматривается возможность привлечения на постоянной основе.
спасибо.
Заявки фрилансеров
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