Регистрация в каталогах и линк менеджмент

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок182 просмотра

Необходимо 1. зарегистрировать в каталогах сайт эл магазин сантехники, 2. обменяться ссылками с тематическими сайтами, 3. сделать посты на тематических форумах и в блогах, 4. управлять покупкой ссылочной рекламы. тематика проекта - сантехника (ванны, унитазы, фаянс, биде итд).

просьба присылать предложения с ценами по каждой из задачи проекта в отдельности с указанием количества каталогов/сайтов/форумов/ссылок. предложения не в комплексе так же рассматриваются. ! важно: каталоги, форумы и пр. должны быть только белые, тематические, работа должна проводиться с учетом всех моментов которые могут повлиять негативно на рейтинг сайта. так чтобы без каких либо дальнейших проблем.

есть несколько проектов. рассматривается возможность привлечения на постоянной основе.

спасибо.

16 лет назад
xas
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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