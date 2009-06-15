Поднять тиц и PR без ежемесячных платежей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок323 просмотра

Поднять тиц и PR без ежемесячных платежей .Рассмотрю все предложения. мнимально 20 тиц за ап

16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$200
60 дней
Человек не выполнил свою работу. Не рекомендую с ним работать. Сроки не выполнены и отчет не представлен.
Данный работодатель не оплатил мне работу и не выходит на связь. НЕ рекомендую с ним работать! У него написано "Все оплаты по факту, кто сомневается сидит дома ))". Но и по факту никакой оплаты нет. Мало того, человек нанимает второго исполнителя на один и тот же проект. Причем, очевидно не заплатит обоим! Кому интересно, могу продемонстрировать переписку с этим наглым типом. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ, прежде прочитайте эту переписку, а потом уже откликайтесь на его проекты!!!

Заявки фрилансеров

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад