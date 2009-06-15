Поднять тиц и PR без ежемесячных платежей

Данный работодатель не оплатил мне работу и не выходит на связь. НЕ рекомендую с ним работать! У него написано "Все оплаты по факту, кто сомневается сидит дома ))". Но и по факту никакой оплаты нет. Мало того, человек нанимает второго исполнителя на один и тот же проект. Причем, очевидно не заплатит обоим! Кому интересно, могу продемонстрировать переписку с этим наглым типом. ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ, прежде прочитайте эту переписку, а потом уже откликайтесь на его проекты!!!