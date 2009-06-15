Вывести сайт в топ-3 на google.com.ua по словам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок208 просмотров

Регион Украина

Добрый день

Необходимо вывести сайт www.h+y+d+r+o+s+t+o+c+k.com (без плюсиков) в топ 3 гугл украина

по 2м ключевым словам:

поливочный шланг

хомуты

От вас:

-Стоимость продвижения каждого запроса (и суммарная)

-сроки

-стоимость поддержания в топ 3

- возможные варианты увеличения посещаемости сайта (без контекстной рекламы) и ваша цена

К примеру: увеличу посещаемость на 100 чел. в день за 50 долларов в месяц(грубо)Результат будет виден тогда-то и столько-то

спасибо

16 лет назад
baric
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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