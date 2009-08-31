Поднять ТИЦ

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Завершен3 заявки190 просмотров

1 ТИЦ = 1 $

оплата ежемесячная по предоставлению результата после UP системы яндекс

оплата через webmoney или weblancer

16 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

iwcpr
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$70
30 дней
Михаил приятен в общении, консультирует по любым вопросам. Деньги берет только за результат, а не за перспективы, как это делают многие. Первый человек сумевший реализовать мой заказ за разумные деньги. Сотрудничеством доволен.
Работодатель отвечает за свои слова. Приятно работать. Рекомендую брать у него заказы для исполнения.

Заявки фрилансеров

iwcpr
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад