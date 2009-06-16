Поднять тиц и PR без ежемесячных платежей .Рассмотрю все предложения. мнимально 20 тиц за ап
Поднять тиц и PR на сайтах.
Варианты с абонентской платой каждый месяц не предлагать.
Оплата по факту за один ТИЦ. Пример сайта www.barmentv.ru. Или ваши предложения.
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