Необходимо продвижение сайта кадрового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок195 просмотров

Интересует продвижение сайта кадрового агентства по подбору домашнего персонала. Интересует максимально экономичное продвижение на первом этапе.

16 лет назад
zelax2001
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
28 дней
Все сделано как надо, работать одно удовольствие )))
Очень хороший заказчик, оплата вся по договору вовремя, все вопросы по поводу заказа решались быстро, без проблем. Продолжаем совместно взаимовыгодно работать.

Заявки фрилансеров

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад