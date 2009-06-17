Варианты с абонентской платой каждый месяц не предлагать. Оплата по факту за один ТИЦ. Пример сайта www.barmentv.ru. Или ваши предложения.
Продвижение сайта в тор 20
http://replicaclub.ru/- продвигаемый ресурс
Цель- тор 20 поисковиков Яндекс, Рамблер и Google/
Поисковые фразы:
1 копии часов
2 копии швейцарских часов
Оплата только после результата.(т.е. когда увижу на 2-ой странице Яндекса)
Оплату гарантирую.
Пишите Ваши предложения и цены и сроки.
При порядочном исполнении продвижения, возможно постоянное сотрудничество
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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