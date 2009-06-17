Продвижение сайта в тор 20

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок260 просмотров

http://replicaclub.ru/- продвигаемый ресурс

Цель- тор 20 поисковиков Яндекс, Рамблер и Google/

Поисковые фразы:

1 копии часов

2 копии швейцарских часов

Оплата только после результата.(т.е. когда увижу на 2-ой странице Яндекса)

Оплату гарантирую.

Пишите Ваши предложения и цены и сроки.

При порядочном исполнении продвижения, возможно постоянное сотрудничество

Спасибо.

16 лет назад
replicaclub
Дмитрий 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров